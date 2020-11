MINI Cabrio Sidewalk chega ao Brasil por R$ 249.990

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



10/11/2020



A partir da segunda quinzena de novembro, 10 unidades do novo MINI Cooper S Cabrio Sidewalk estarão disponíveis para venda nas concessionárias brasileiras. Produzido em Born, na Holanda, o modelo conversível será oferecido em versão única, por R$ 249.990.

MINI Cabrio Sidewalk

O MINI Cabrio Sidewalk é equipado com motor 2.0 Twin Power Turbo de 2l e 4 cilindros em linha, com potência de 192 cv a 5.000 rpm e 280 N.m de torque a partir de 1.350 rpm. Essa força permite que o conversível acelere de zero a 100 km/h em 7,1 segundos e alcance velocidade máxima de 230 km/h.

O veículo também vem equipado com Transmissão Automática Steptronic esportiva de 7 velocidades com dupla embreagem e launch control. Ele conta com o sistema de Driving Modes, que modula eletronicamente os recursos do veículo e permite explorar três modos de condução: Green (que prioriza o conforto dos ocupantes e a eficiência na rodagem, com o menor consumo de combustível e emissão de gases poluentes), Mid (oferece ajustes intermediários de motor, transmissão, direção e amortecedores) e Sport (reflete o espírito “go-kart feeling” na sua essência, extraindo o máximo de potência e dirigibilidade).

O modelo da MINI vem com acabamento em pintura metálica na cor exclusiva Deep Laguna e com listras com bordas em tons contratantes no capô. As tampas dos espelhos exteriores acompanham a tonalidade da carroceria.

Um dos destaques do compacto é a capota MINI Yours Softtop Sidewalk que oferece proteção contra chuva ou sol. Feita em tecido, ela conta com acionamento automático e pode ser aberta ou fechada eletricamente em 18 segundos, sem gerar ruídos. Seu design apresenta um gráfico de flechas artisticamente entrelaçado no acabamento de alta qualidade típico da marca.

Rodas exclusivas de liga leve Scissor Spoke aro 17, pneus com a tecnologia runflat e diversos recursos tecnológicos, como o MINI Head-Up Display colorido (que possibilita a projeção de todas as informações necessárias para o condutor em seu campo de visão), são alguns dos trunfos do modelo. Ele também traz faróis de LED adaptativos, faróis de neblina (também de LED), além de um conjunto de itens de iluminação interna que incluem iluminação das maçanetas, luzes de ambientação e projeção do logo MINI da porta do motorista no solo.