Hotel de luxo traz um pouco da França para Gramado

Com decoração, jardins e uma série de detalhes inspirados no segundo império francês, o Colline de France é um dos hotéis mais luxuosos de Gramado. Apontado como o melhor da região pelos leitores do site TripAdvisor, o empreendimento está passando por ampliações para abrigar uma piscina interna aquecida e uma área verde com gazebos para a realização de jantares especiais e luaus.

O novo jardim contará com espécies de bougainvilles centenárias do Brasil e do Uruguai. Diferentemente do que muitos pensam, a espécie é brasileira. Adotada pelos franceses após uma expedição por aqui em 1767, foi levada para a Europa, onde foi cultivada e se expandiu para o continente.

A previsão é de que o jardim esteja pronto em dezembro, período que coincide com o auge da programação do Natal Luz em Gramado. A piscina, que também terá decoração francesa, deve ficar pronta no primeiro semestre de 2021.

Confira fotos do Colline de France, hotel de luxo em Gramado. As diárias por lá em quarto duplo, em dezembro de 2020, saem desde R$ 851.