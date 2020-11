Archer C80: roteador TP-Link chega ao mercado por R$ 450

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



10/11/2020 | 15:18



Tão importante quanto ter uma conexão rápida de internet é ter um roteador decente. Isso porque operadoras (principalmente como Claro/Net) oferecem modems um tanto capengas e o acesso wireless fica prejudicado. O assunto foi tratado por aqui e pode ser lido neste link.

Feito todo este preâmbulo, é importante citar que uma das empresas que melhor entrega esse tipo de eletrônico no Brasil é a TP-Link (a D-Link é outra que chama a atenção quando o assunto é transmissão sem fio). E a primeira acaba de colocar no mercado o Archer C80, um roteador de custa, em média, R$ 450.

A e acordo com a fabricante, o Archer C80 tem como principais características conexão de alto desempenho, cobertura ampla, além de permitir a conexão simultânea de vários equipamentos. Com tecnologia MIMO 3×3 embarcada, ele promete promover mais eficiência com transmissão de dados em três fluxos para os dispositivos pareados.

O Archer C80 é voltado a consumidores que desejam ter em casa conexão Wi-Fi 802.11ac Wave2. O padrão de conectividade presente no dispositivo apresenta 1300 Mbps na faixa de 5 GHz e 600 Mbps na faixa de 2,4 GHz. A modernidade do modelo também está presente em seu design clean e de linhas retas, com quatro antenas externas.

O roteador conta com a tecnologia beamforming, responsável por uma conexão sem fio eficiente para uma cobertura Wi-Fi aprimorada, detectando os aparelhos disponíveis e concentrando a força do sinal sem fio em sua direção, mesmo quando distantes ou com pouca energia.

Além de suas características de conexão, o roteador possui recursos de configuração como personalização da rede doméstica por meio do Controle dos Pais e da Rede de Convidados, suporte ao protocolo IPv6. Ainda de acordo com a fabricante, o Archer C80 é facilmente configurado através de sua interface web intuitiva ou do aplicativo Tether, software gratuito da TP-Link para os sistemas Android e iOS.