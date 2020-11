Pandemia: site dá dicas para planejar próximas viagens

Da Redação

Do 33Giga



10/11/2020 | 15:18



A experiência que uma viagem oferece começa com o seu planejamento, enquanto o turista realiza suas pesquisas, explorando todas as possibilidades de roteiros, destinos, orçamento disponível e o tipo de hospedagem desejada, entre outros aspectos que podem influenciar neste processo. Além disso, com os viajantes tomando ainda mais precauções devido à pandemia da COVID-19, planejar uma viagem nunca foi tão importante e, em busca de conforto e distração durante o período de quarentena, a grande maioria* dos viajantes brasileiros (98%) passou um tempo procurando novas inspirações para as férias.

O 33Giga e o site especializado em turismo Booking.com listam algumas dicas importantes para o viajante ter em mente no planejamento das suas viagens futuras – para quando for seguro explorar o mundo novamente – seja ela a lazer, trabalho ou ambos. Confira.

Atenção aos protocolos de higiene e limpeza

Mais do que nunca, será importante entender quais novos protocolos de higiene e convívio social estão sendo adotados nos respectivos destinos e acomodações pesquisadas antes de fazer a reserva. Para ajudar os viajantes nessa busca, a Booking.com atualizou seus filtros de pesquisa e incluiu o novo filtro “Medidas de saúde e segurança” para que, de maneira simples e rápida, o viajante possa encontrar as acomodações que implementaram ou reforçaram seus protocolos de higiene e segurança, bem como quais são as medidas tomadas em cada propriedade.

Viagem para home office? Observe a infraestrutura da acomodação

Trabalhar remotamente está se tornando, cada vez mais, uma opção viável. Muitos profissionais trabalharam de casa nos últimos meses, e a tendência é de que o trabalho remoto continuará no futuro. Para os viajantes que querem aproveitar essa nova era de flexibilidade, a dica é buscar por acomodações que ofereçam infraestrutura para o home office.

Pensando nisso, a Booking.com está tornando mais fácil a pesquisa pela acomodação ideal, incluindo filtros para clientes que procuram por privacidade e acomodações adequadas para uso de laptop, que tenham Wi-Fi e um espaço para trabalhar, seja uma escrivaninha ou uma mesa. Esses novos filtros são perfeitos para os 55%* dos brasileiros que desejam explorar um novo destino dentro de seu próprio país, onde, além de trabalharem, também podem desfrutar de um tempo para lazer.

Identifique o tipo de hospedagem que combina com o seu perfil de viagem

O perfil de cada viajante pode influenciar no tipo de hospedagem escolhida. Por exemplo, se ele vai aproveitar o feriado em família ou com amigos e precisa de um espaço maior e/ou quer mais privacidade, talvez ele opte por uma casa ou apartamento. Se a viagem é a dois, o turista pode escolher uma pousada, hotel ou resort que caiba no orçamento.

Observe a avaliação de outros hóspedes

É recomendado que o viajante confira as avaliações que outros hóspedes fizeram sobre a hospedagem. Elas trazem informações mais relevantes e atualizadas para garantir que as experiências dos turistas correspondam às suas expectativas.

Verifique políticas flexíveis de reservas e tarifas canceláveis. No Brasil, muitos viajantes estão preocupados com preços nas próximas viagens – 84% dos brasileiros* já afirmam que ficarão mais atentos aos preços na hora de pesquisar e planejar uma viagem após a pandemia.

Com um cenário ainda instável para o turismo, é importante que o viajante esteja atento às políticas de reservas e cancelamento. Algumas acomodações atualizaram suas regras, tornando-as mais flexíveis para permitir que o hóspede não tenha prejuízo caso precise cancelar ou alterar devido a forças maiores.

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada com um grupo de adultos que viajou a lazer ou a trabalho nos últimos 12 meses, e que planeja viajar nos próximos 12 meses (se/quando as restrições de viagem forem suspensas). No total, 20.934 entrevistados em 28 mercados responderam a uma pesquisa online em julho de 2020.