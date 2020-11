Chrissy Teigen posta vídeo emocionante em que sua filha mais velha conversa com as cinzas do irmão que morreu

10/11/2020 | 13:10



Prepare os lencinhos! Chrissy Teigen postou em seu Instagram dois vídeos bem especiais em que mostra a sua filha mais velha, Luna, de quatro anos de idade, fruto de seu casamento com John Legend, conversando com a caixa que contém as cinzas de Jack - bebê que Chrissy perdeu recentemente após passar por complicações na gravidez.

No primeiro registro, a apresentadora mostra a caixa e um urso de pelúcia e diz:

- Essa é uma das coisas mais bonitas, mais fofas que eu já vi. Acabamos de pegar as cinzas do bebê Jack de volta, então elas estão aqui, por enquanto, com um cordão sagrado e abençoado. E Luna colocou um pequeno urso de terapia em torno dele e a melhor parte é que eu desci e ela deu a ele um pedaço de seu lanche favorito... ela é incrível.

Já no segundo vídeo, Chrissy mostra Luana conversando com a caixa:

- Oi, gente. Oi, esse é o bebê Jack, e eu sou o Teddy. Eu sou a Luna. Como vocês estão hoje?

Na legenda, ela escreveu que entendeu que seu post pode ser considerado estranho, mas quis publicar mesmo assim:

Estou pensando muito em Jack hoje. Nossa casa é muito aberta sobre a vida, a morte, a dor, tudo, realmente. Tentamos explicar as coisas bem e responder a todas as perguntas imagináveis â??â??de uma maneira bela, espiritual, mas literal. Eu sei que este é um post estranho, mas eu só queria compartilhar isso para sempre lembrar da minha incrivelmente empática pequena. A vida é infinitamente melhor com ela nela. Sinto sua falta, Jack. Nós sentimos muito a sua falta.

Emocionante, né?