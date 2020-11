Suíte do hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo, é eleita a melhor do Brasil

Redação

A suíte presidencial do hotel Tivoli Mofarrej São Paulo, na capital paulista, foi eleita como a melhor suíte do Brasil pelo World Travel Awards 2020, conhecido como o “Oscar do turismo”. Esta é a terceira vez que a acomodação conquistou o prêmio. Em 2019, a honraria tinha ficado com o Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Melhor suíte do Brasil

Renovada recentemente, a suíte do Tivoli Mofarrej São Paulo tem vista panorâmica de São Paulo, bem como cozinha, escritório, sala de jantar, sala de estar. três quartos e dois lavabos. Com 750 m², é a maior suíte presidencial da América Latina.

Mais do que aproveitar o espaço, quem se hospeda por lá tem tratamento premium, com direito a massagens no Anantara Spa e serviço de concierge e mordomo 24 horas por dia. Na lista de nomes ilustres que já se hospedaram por lá há casas reais e comitivas governamentais oficiais, além de celebridades como Donatella Versace, Mick Jagger, Lady Gaga, Kenzo e Catherine Deneuve.

“Estamos muito orgulhosos e emocionados por mais este prêmio e por sermos reconhecidos como a melhor suíte do Brasil pelo World Travel Awards 2020. Ela foi totalmente renovada, é a maior da América Latina e traz elementos da cultura brasileira em sua decoração, com peças únicas de grandes designers nacionais”, afirma o diretor geral do Tivoli Mofarrej São Paulo, João Corte-Real.

