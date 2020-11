10/11/2020 | 11:09



A empresa alemã de biotecnologia BioNTech disse nesta terça-feira (10) que prevê produção de até 1,3 bilhão de doses no próximo ano da possível vacina contra covid-19 que está desenvolvendo em parceria com a americana Pfizer. Antes do fim do ano, as duas empresas poderão fornecer até 50 milhões de doses do imunizante, segundo a BioNTech. Nesta segunda-feira, dia 9, Pfizer e BioNTech disseram que sua vacina tem demonstrado eficácia superior a 90% em análises da fase 3 de testes clínicos.