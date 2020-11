Carol Dias encanta ao publicar vídeo de Esther e posta indireta: Às vezes você que olha com inveja mesmo

10/11/2020 | 11:11



No último domingo, dia 8, Carol Dias mostrou pela primeira vez o rostinho de sua filha ao lado do jogador Kaká, Esther, para comemorar um mês de vida da pequena. A criança nasceu no dia 8 de outubro, mas até então a modelo não havia postado fotos que mostrassem claramente o rosto da caçula de Kaká, que já é pai de Luca e Isabella.

Na última segunda-feira, dia 9, no entanto, a modelo compartilhou uma imagem no Stories do Instagram que dá a entender que ela recebeu algumas críticas por decidir postar fotos mais claras do rosto de Esther. Na imagem, está escrito:

Nem todo mundo posta para se exibir. Às vezes você que olha com inveja mesmo.

Já nesta terça-feira, dia 10, ela voltou a usar a ferramenta para publicar outra mensagem, desta vez dizendo:

Quem não mora bem em si é uma péssima vizinhança para os outros.

Vish! Vale lembrar que, anteriormente, Carol já havia rebatido críticas sobre ter evitado postar fotos da pequena ao longo de seu primeiro mês de vida.

A partir de agora, no entanto, parece que a esposa de Kaká planeja mostrar mais momentos de sua primogênita. Na manhã desta terça, dia 10, ela publicou uma série de Stories perguntando que tipo de conteúdo seus seguidores gostariam de ver em sua conta, alegando que pretende mostrar mais de sua experiência com a maternidade. Logo em seguida, ela postou um vídeo curtinho afirmando que Esther estava com preguiça de acordar!