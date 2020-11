10/11/2020 | 08:04



A 46ª edição do E! People's Choice Awards contará com apresentação exclusiva do cantor Justin Bieber. Premiação tem o público como os únicos jurados e seus votos decidem quem serão os vencedores. Bieber é o artista masculino com o maior número de indicações.

A festa será transmitida com exclusividade pelo E! Entertainment no domingo, 15, a partir das 21h.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.