Cachorrão conhece caminho até o título

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



10/11/2020 | 00:01



Depois de conquistar o acesso de volta à Série A-2 do Campeonato Paulista, após 31 anos, o EC São Bernardo conheceu ontem datas e horários dos jogos da final da Série A-3, contra o Velo Clube. O primeiro encontro será na sexta-feira, em Rio Claro, a partir das 17h, enquanto o segundo e decisivo duelo será na segunda-feira, às 15h, no Estádio 1º de Maio. Dono da melhor campanha geral somando todas as fases, o Cachorrão ganhou o direito de decidir em casa.

No sábado, o EC São Bernardo alcançou a promoção ao despachar o Comercial, enquanto o Velo Clube eliminou o Noroeste. Agora, os vencedores querem mais. “Tanto nós quanto o Velo buscaremos o título. Estamos felizes com o acesso, mas queremos o título para trazer mais um troféu à nossa sala”, destacou o presidente alvinegro Felipinho Cheidde, após participar da reunião virtual com representantes da FPF (Federação Paulista de Futebol) e do adversário para tratar sobre a decisão.

Também ontem, o mandatário, junto do vice-presidente Gigio Sareto e do diretor executivo Fabiano Fernandes, iniciou as conversas sobre o planejamento para 2021. “Estipulamos grandes diretrizes para o ano que está por vir. Vamos nivelar por cima. Se vamos alcançar é outro departamento, mas o pensamento é fazer grande competição. Seremos time extremamente competitivo no ano que vem. Estamos olhando peças de reposição também, mas grande parte (do elenco) vai ficar, por vontade de ambas as partes”, ressaltou Cheidde, que segue contando com o técnico Renato Peixe à frente do projeto.<EM><EM>

Para chegar até esta final o EC São Bernardo teve de ultrapassar diversos obstáculos, dois deles causados pela Covid-19. Primeiro, durante período de suspensão do futebol, quando o elenco aceitou a proposta da diretoria para redução salarial de 30%. Depois, quando 15 jogadores testaram positivo para a doença e, mesmo com time alternativo e apenas dois reservas, venceu o Desportivo Brasil, por 3 a 1.

“A sensação é de missão cumprida, graças à comissão técnica e jogadores, que mesmo em tempos de pandemia não só permitiram reajuste salarial para passar por esta etapa, como possibilitaram as contratações de quatro jogadores. Isso trouxe segurança emocional ao grupo quanto segurança financeira ao clube, que prioriza o pagamento salarial independentemente de qualquer coisa”, concluiu o presidente do Cachorrão.