Textos do Desafio de Redação destacam profissionais da saúde

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



09/11/2020 | 23:55



A 14ª edição do Desafio de Redação está na reta final. Hoje, a correção dos textos será concluída e a produção vencedora será selecionada. O resultado será divulgado na segunda-feira (leia mais ao lado). Sob o tema As Lições da Pandemia para a Construção de um Futuro Melhor, alunos das redes pública e privada do Grande ABC destacaram a valorização dos profissionais da saúde. O concurso literário é promovido pelo Diário em parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

Os estudantes também chamaram atenção para o reconhecimento de trabalhadores de setores essenciais, tais como professores, caminhoneiros e cientistas. Segundo Ricardo Almeida, professor da USCS e integrante da equipe de organização, outros pontos bastante abordados foram a união familiar e os hábitos de higiene. “As principais ideias foram as de incorporarem a necessidade de procedimentos de higiene pessoal e sobre dar mais atenção às coisas simples e às pessoas de nosso convívio, principalmente a família”, destacou.

Ao todo, 79 pessoas foram responsáveis pelas correções. Os critérios utilizados na avaliação dos textos foram similares aos do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), avaliando criatividade, coerência, ortografia e gramática. Neste ano, em razão da pademia do novo coronavírus, todas as etapas do concurso foram realizadas via internet. “O processo on-line foi muito positivo para as avaliações dos textos e a sistematização das informações para selecionar os melhores textos por cidade e categoria, o que no formato físico era bem trabalhoso e exigia uma logística complexa”, avaliou Almeida.<EM>

O docente lembrou que como foi a primeira edição promovida a distância, o sistema foi todo desenvolvido. “Aprendemos bastante no percurso com o desenvolvimento da ferramenta. Acreditamos que este formato veio para ficar.”

O prêmio principal é uma bolsa de estudos na USCS para alunos do 3º ano do ensino médio e da EJA (Educação de Jovens e Adultos), além de notebooks, TVs e tablets aos autores das melhores redações. As categorias foram divididas entre alunos do 6º e 7º anos (categoria I), 8º e 9º anos (categoria II), 1º e 2º anos do ensino médio (categoria III) e 3º ano do ensino médio (categoria IV), além da EJA e telessala, divididos em quatro categorias.

A escola com a melhor torcida também será premiada com R$ 3.000. As instituições enviaram vídeos de até cinco minutos com torcidas criativas e respeitando o distanciamento físico.

O Desafio de Redação conta com patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais, em Mauá.

Premiação será on-line, na 2ª-feira