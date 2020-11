Anvisa interrompe estudos da Coronavac após registro de evento adverso grave

09/11/2020 | 22:07



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta segunda-feira, 9, os testes da vacina Coronavac, após o registro de evento adverso grave. O produto, desenvolvido pelo Instituto Butantã em parceria com o laboratório chinês Sinovac, é testado contra o novo coronavírus. Com isso, o produto não pode ser mais aplicado em participantes do estudo.

O produto está em fase três de testes, a mais avançada nesse tipo de estudo. O problema ocorreu em 29 de outubro, mas o órgão federal não detalhou qual evento adverso foi observado no participante nem disse se o voluntário é do Brasil. "A Anvisa reitera que, segundo regulamentos nacionais e internacionais de Boas Práticas Clínicas, os dados sobre voluntários de pesquisas clínicas devem ser mantidos em sigilo, em conformidade com princípios de confidencialidade, dignidade humana e proteção dos participantes", acrescentou a agência, em nota.

O Estadão ainda não conseguiu contato com o Instituto Butantã na noite desta segunda-feira para esclarecer o problema registrado. Segundo especialistas, o registro de eventos adversos é comum nesta etapa de pesquisas de imunizantes, mas precisam ser investigados para saber a origem do problema.