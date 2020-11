Campanha pega no tranco na reta final

Raphael Rocha



10/11/2020 | 00:41



O último fim de semana antes do primeiro turno foi repleto de caminhões de som e carreata pelas ruas. Em todas as cidades do Grande ABC os candidatos forraram avenidas em busca do voto do eleitor. Foi, de fato, o primeiro fim de semana com cara de eleição, até porque todo o processo eleitoral foi bem morno na região, ainda mais em meio a uma pandemia de Covid-19, que forçou o distanciamento físico. A tendência é a de que, nesta semana, o volume de campanha aumente, com mais bandeiras nas ruas, mais candidatos abordando eleitores, mais carros de som.

Vídeo – 1

Na semana passada, o ex-presidente da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), o advogado Walter Estevam Junior (Republicanos), divulgou vídeo com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e com a deputada estadual Carla Morando (PSDB), no qual os tucanos pedem votos a Estevam, candidato a vereador em São Caetano. O vídeo não foi bem digerido em São Bernardo e em São Caetano. Isso porque Estevam está no arco de aliados do prefeiturável Fabio Palacio (PSD), rival do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Auricchio é correligionário de Morando – ou seja, Morando defende um opositor de um colega de partido. A publicação também gerou mal-estar em São Bernardo pela presença de Carla. Morando tem gravado vídeos a favor de seus candidatos a vereador, mas Carla não fez o mesmo para todos.

Vídeo – 2

O advogado Walter Estevam Junior (Republicanos) é proprietário do jornal ABC Repórter, situado em São Caetano, mas com circulação regional. E a publicação passou mais da metade do governo de José Auricchio Júnior (PSDB), em São Caetano, divulgando reportagens críticas à gestão. Nos bastidores, o vídeo de apoio do prefeito são-bernardense Orlando Morando (PSDB) foi interpretado como carta branca de Morando às práticas de Estevam em fustigar Auricchio.

Vídeo – 3

Chamou atenção também o fato de nenhum dos três protagonistas do vídeo estar de máscara ou a um metro e meio de distância, como preconiza o Ministério da Saúde para evitar a disseminação da Covid-19. Orlando Morando (PSDB) e Carla Morando (PSDB) já foram diagnosticados com o novo coronavírus. Além disso, outro fato causou comentários: Carla diz que “Walter (Estevam Junior) sempre nos ajudou”, sem detalhar de que forma aconteceu o auxílio.

Visita

Subsecretário de Tecnologia e Inovação de São Caetano, Luiz Gustavo Morcelli visitou o Diário e foi recepcionado pelo diretor superintendente, Marcos Bassi. Os dois conversaram sobre a implementação do desafio de inovação. Ideia é promover concurso cujos participantes utilizem tecnologia para resolver problemas. Exemplo: a sincronização de semáforos para melhorar o tráfego. A partir da questão, startups, empresas e universidades apresentariam soluções exequíveis.