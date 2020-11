Campanha contra a polio termina sexta-feira com adesão inferior a 50%

Vinícius Castelli

09/11/2020



Longe dos resultados esperados, termina na sexta-feira a Campanha de Vacinação contra Poliomielite e Multivacinação. No Estado de São Paulo, a imunização que previne a paralisia infantil não alcançou nem metade da meta de 95% de cobertura entre crianças de zero a 5 anos. Na região, as situações mais críticas estão em Santo André, São Bernardo e Diadema, que não passaram de 40%.

Em Santo André, 12.949 crianças receberam a vacina contra poliomielite, o que representa 40% da meta da cidade. Em São Bernardo foram imunizadas 13.954, valor que equivale a 34,8% do esperado. Já em Diadema, a campanha atraiu até agora apenas 8.881 crianças, o que representa 39,4% do público-alvo.

A Prefeitura de São Caetano informou que já vacinou 8.000 crianças até agora, o que equivale a 52,1% da meta prevista. Em Mauá deveriam ser vacinadas 22.860, mas até agora o número de imunizados é de 10.404, ou seja, 45,5%.

Em Ribeirão Pires foram vacinadas 2.555 crianças, o que equivale a 47,2% da meta. Rio Grande da Serra não informou a cobertura até o fechamento desta edição.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, mais de 50% do público-alvo ainda precisa ser vacinado contra a poliomielite. A meta é fazer com que a imunização alcance 2,1 milhões de crianças, mas, até agora, 1.059.162 foram vacinadas, o que equivale a 47,8% do público-alvo.

Docente nos cursos de Saúde da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e coordenadora do laboratório de análises clínicas da instituição, Patrícia Montanheiro acredita que a baixa adesão se deve a Covid. “Pela atual situação que vivemos, pelo índice do coronavírus, com contaminação alta, acho que as pessoas estão evitando levar (as crianças) a posto de saúde ou ao pediatra.”

A especialista alerta, no entanto, que a baixa taxa de vacinação pode provocar epidemias. “Um vírus que entra nas nossas células produz 1.000 partículas virais. Você acaba disseminando mais vírus e mais doença à população. Quando está com a vacina você impede que isso aconteça.”

Patrícia explica que toda vez que se toma uma vacina, a ideia é que o sistema imunológico seja ativado. “Se a gente tiver um sistema imunológico preestabelecido antes de a doença (chegar), a gente consegue combatê-la”, diz.

No caso da campanha de multivacinação, que oferece 14 tipos de vacinas que protegem contra 20 doenças, a adesão também está abaixo da meta, segundo dados do Estado. Entre crianças e adolescentes de 5 a 14 anos, a cobertura é de 45,7%. No caso dos menores de um ano, a taxa é de 68,2% da meta.