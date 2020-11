Daiana Garbin publica foto com a filha Lua e encoraja mulheres a persistirem na amamentação: - É só uma fase, depois melhora

09/11/2020 | 18:11



Daiana Garbin apareceu no Instagram na tarde desta segunda-feira, dia 9, e falou sobre a filha Lua, fruto de seu relacionamento com Tiago Leifert. A jornalista se derreteu pela recém-nascida e disse que está amando as descobertas da maternidade.

- Nem sei há quanto tempo eu faço Stories, será que eu ainda sei fazer isso? [risos] É que eu estou literalmente no mundo da Lua. Eu só penso na minha pequenininha, fico grudada com ela o tempo inteiro. Eu queria não sentir sono, não sentir cansaço, não sentir fome, não sentir nada, para poder ficar olhando para ela o dia inteiro. Gente, é um amor... mas é um amor, é uma coisa que quando as pessoas falam, a gente imagina. Mas quando a gente vive, quando a gente vê aquela criaturinha saindo da sua barriga... É uma coisa inexplicável. Eu estou apaixonada, a gente está muito feliz.

A autora aproveitou para agradecer ao apoio que vem recebendo nas últimas semanas.

- Eu passei aqui rapidinho, porque ela está dormindo, para agradecer a todas as mensagens de vocês. Eu realmente não vou conseguir responder todas, mas eu estou tentando pelo menos ler todas - tem muitas! Não vou, infelizmente, conseguir responder todas, mas quero muito, muito, muito agradecer ao carinho de vocês. A gente está muito feliz. A Lua é um docinho, é um anjinho, um presente de Deus na nossa vida.

E também tirou um tempinho para encorajar as mamães de primeira viagem a persistirem na amamentação.

- Também estou muito feliz que estou conseguindo fazer a amamentação exclusiva. A gente vai aprendendo a posicionar... Se você está passando por esse comecinho de amamentação, não desiste. É só uma fase, depois melhora. E ver a sua filha se desenvolvendo, ganhando peso, sabendo que você está alimentando ela... É uma coisa muito bonita. Então a gente está muito, muito, muito feliz.

Fofa, não é?