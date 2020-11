Balança comercial tem superávit de US$ 1,549 bi na 1ª semana de novembro

09/11/2020 | 15:26



A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,549 bilhão na primeira semana de novembro. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 9, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,463 bilhões e importações de US$ 2,913 bilhões.

Houve alta de 25,8% na média diária das exportações na comparação com o mesmo mês do ano passado, com aumento de recuo de 27% em Agropecuária, puxado pela venda de milho não moído (45,2%),café não torrado (102,7%) e algodão em bruto (97,2%).

As exportações na indústria extrativa subiram 56,3% com alta nas vendas de minério de ferro e seus concentrados (44,8%), minérios de cobre e seus concentrados (312,4%) e óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (48,2%).

Houve alta ainda de 15,7% em produtos da indústria de transformação, principalmente açúcares e melaços (90,4%), álcoois, fenóis, fenóis-álcoois, e seus derivados halogenados (189,6%) e veículos automóveis de passageiros (48,6%).

Já as importações registraram aumento de 2,8%, com de 68,2% em produtos da indústria de transformação e alta de 7,1% em indústria extrativa e de 19,6% em agropecuária.

No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 48,977 bilhões, 26,8% a mais do que no mesmo período do ano passado.

O valor é resultado da queda maior nas compras do que nas vendas: as exportações somaram no período US$ 178,610 bilhões (-5,9%) e importações de US$ 206,880 bilhões (-14,3%).