Redação

Do Rota de Férias



09/11/2020 | 15:18



UXUA Casa Hotel & Spa, em Trancoso – distrito de Porto Seguro (BA), Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro (RJ), e Dom Pedro Laguna, em Aquiraz (CE), foram os grandes contemplados da divisão brasileira do World Travel Awards 2020, espécie de “Oscar do turismo”.

O UXUA Casa Hotel & Spa, que já havia sido eleito como o melhor hotel da América do Sul em 2020, ficou com os prêmios de melhor hotel-butique e melhor hotel romântico do Brasil. O Belmond Copacabana Palace, por sua vez, foi eleito como melhor hotel brasileiro em 2020, enquanto o Dom Pedro Laguna foi consagrado como melhore resort.

Melhores hotéis do Brasil

A votação foi atribuída por profissionais da indústria de viagens e pelo público. Confira a lista completa de hotéis brasileiros destacados no World Travel Awards 2020.

Hotéis-butique

Hotéis

Resorts

Hotéis-butique românticos