Harry Potter é uma das estrelas do Natal da Universal, em Orlando

Redação

Do Rota de Férias



09/11/2020 | 15:18



Enquanto as fronteiras dos Estados Unidos não são liberadas para quem chega do Brasil, vale a pena acompanhar de longe a movimentação dos parques de Orlando em relação às festividades de fim de ano. O Natal da Universal, por exemplo, terá eventos de 14 de novembro a 3 de janeiro de 2021. Balões da Macy’s (Universal’s Holiday Experience featuring Macy’s Balloons) e decoração especial nas áreas dedicadas a Harry Potter tomarão conta do complexo.

Natal da Universal, em Orlando

The Wizarding World of Harry Potter

Divulgação Diagon Alley, na Universal Studios

As ruas de Hogsmeade, na Islands of Adventure, e do Diagon Alley, na Universal Studios, que ilustram as áreas de Harry Potter na Universal serão enfeitadas com decorações temáticas, guirlandas e luzes. Além disso, os visitantes poderão ouvir músicas de Natal, tanto do mundo mágico quanto do mundo trouxa, entoadas pelo Frog Choir, coral formado por alunos de Hogwarts – e seus sapos gigantes coaxando.

Haverá também guloseimas típicas da estação, comidas tradicionais de Natal e bebidas . Destaque para o esperado retorno da Butterbeer (“cerveja de manteiga” quente, que os fãs amam.

Grinch e companhia

Ao visitar a área infantil Seuss Landing, na Islands of Adventure, os visitantes poderão curtir aparições de Grinch, personagem importante do Natal da Universal e dos EUA. Sua missão segue sendo a mesma: encontrar maneiras de roubar a alegria natalina e as festas Whos de Who-ville.

Balões da Macy’s

A maior novidade do Natal da Universal neste ano será a presença de gigantescos balões da Macy’s e carros alegóricos. Os visitantes andarão ao longo de um caminho inusitado, onde encontrarão desde ícones natalinos, como renas e o Quebra-nozes, até personagens de animações famosos, a exemplo dos Minions de “Meu Malvado Favorito”, o Biscoito de Gengibre de “Shrek” e os pinguins de “Madagascar”.

Tudo terminará com a aparição especial do Papai Noel. A Universal garante que será possível fazer uma foto com o Bom Velhinho, sempre respeitando o distanciamento social.

Loja de Natal

Pela primeira vez na história, o complexo da Universal terá uma loja dedicada a uma data. A Tribute Store ficará na área de Nova York, na Universal Studios, e contará não apenas com produtos específicos, mas também comidas típicas.