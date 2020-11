Irmão de princesa Diana compartilha foto inédita dela quando criança

09/11/2020 | 15:11



Charles Spencer, irmão da princesa Diana, compartilhou em seu perfil oficial do Twitter uma foto antiga ao lado da irmã. O clique, que foi publicado sem nenhuma legenda, mostra um pouco da infância de Diana e Charles - e como você pode ver pela diferença de altura dos dois, é bem nítido que ela é três anos mais velha que o irmão, não é?

Além de Charles, Lady Di cresceu com mais duas irmãs, Sarah e Jane. A mãe dos príncipes William e Harry ainda tinha mais um irmão, John, que infelizmente morreu logo após o parto, quando Diana tinha um ano de idade.

O clique foi postado na internet após Charles ter acusado a emissora BBC de ter usado documentos falsos para garantir a famosa entrevista da princesa Diana há 25 anos. Segundo informações do site norte-americano People, ele enviou uma carta à BBC alegando que o veículo de comunicação usou de táticas antiéticas para entrevistar Diana no programa Panorama, onde ela disse que haviam três pessoas em seu relacionamento com príncipe Charles.

O irmão de Lady Di contou que descobriu sobre essa espécie de lavagem cerebral há cerca de duas semanas através do jornalista Andy Webb. Ele já recebeu uma retratação da emissora, como contou à People, mas garantiu que o assunto não está encerrado.

- [A BBC] ainda não se desculpou pelo que realmente importa aqui: a falsificação incrivelmente séria de extratos bancários, sugerindo que os confidentes mais próximos de Diana a estavam espionando para seus inimigos.

Foi isso que me levou a conversar com Diana sobre essas coisas. Isso, por sua vez, levou à reunião em que apresentei Diana a Bashir [jornalista que entrevistou a princesa], em 19 de setembro de 1995, e o que levou à entrevista. A BBC até agora se recusou a reconhecer o que foi dito acima. Eles afirmam que Diana não foi enganada. Eles ignoraram minha pergunta para saber se as desculpas por seus extratos bancários falsos se estendem aos que realmente persuadiram Diana a se encontrar com Bashir.

A emissora, por outro lado, reafirma que se desculpou com Charles e que irá investigar o caso, mesmo já tendo se passado 25 anos. Tenso, né?