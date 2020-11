Pia convoca seleção brasileira para jogos preparatórios diante da Argentina

09/11/2020 | 14:49



A técnica Pia Sundhage revelou, nesta segunda-feira, a lista das 25 jogadoras convocadas para os dois amistosos preparatórios diante da Argentina. A seleção brasileira vai fazer dois jogos, em locais a serem definidos, e a preparação durante o período de Data FIFA, entre os dias 23 a 1º de dezembro, visando os Jogos Olímpicos de Tóquio no próximo ano.

As novidades da convocação são as meio-campistas Duda e Júlia, do Avaí/Kindermann, e duas jogadoras da seleção sub-20, a atacante Jaqueline e a meia Ana Vitória, como parte da integração entre as categorias.

Os jogos diante da Argentina serão os primeiros da seleção feminina após a pandemia da covid-19. Os últimos duelos da equipe foram no Torneio da França, em março, quando enfrentou Canadá, França e Holanda.

Nas últimas duas Datas FIFA, Pia comandou dois períodos de preparação na Granja Comary, em setembro, e em Portimão (Portugal), em outubro.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras:

Aline Reis - UD Granadilla Tenerife (Espanha)

Bárbara - Avaí/Kindermann

Letícia - Corinthians

Defensoras:

Tamires - Corinthians

Erika - Corinthians

Bruna Benites - Internacional

Camilinha - Palmeiras

Chú - Ferroviária

Jucinara - Levante UD (Espanha)

Rafaelle - Changchun Dazhong (China)

Meio-campistas:

Andressa Alves - Roma (Itália)

Adriana - Corinthians

Andressinha - Corinthians

Valéria - Madrid CFF (Espanha)

Formiga - Paris St Germain (França)

Luana - Paris St Germain (França)

Marta - Orlando Pride (Estados Unidos)

Duda - Avaí/Kindermann

Julia Bianchi - Avaí/Kindermann

Atacantes:

Giovana - Barcelona (Espanha)

Ludmila - Atlético de Madrid (Espanha)

Nycole - Benfica (Portugal)

Debinha - North Carolina Courage (Estados Unidos)

Seleção Sub-20:

Meia:

Ana Vitória - Benfica (Portugal)

Atacante:

Jaqueline - São Paulo