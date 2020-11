iPhone 2020: quantos dias você teria que trabalhar para pagar pelo novo modelo

Da Redação

A equipe de análise do Picodi.com comparou os preços do iPhone 12 Pro (128 GB) com os salários médios, em países selecionados, para contar o número de dias de trabalho necessários para comprar o novo destaque da Apple. O estudo completo pode ser visto aqui.

Para fazer o levantamento, foram considerados índices como salário médio no Brasil, preço do iPhone 12 Pro. Além disso, na pesquisa, também observou-se quantos salários médios se precisam para comprar um iPhone nove e houve comparação de dados em vários países.

O preço oficial do iPhone 12 Pro na versão de 128 GB no Brasil será R$ 9.999 – R$ 3.700 mais caro do que o 11 Pro do ano passado. No entanto, este ano os compradores não encontrarão nem carregador, nem fones de ouvido na caixa do produto.

De acordo com os dados mais recentes do IBGE, o salário médio dos brasileiros é R$ 2.542 bruto (R$ 2.267,38 líquido). Isso significa que estatisticamente um brasileiro teria que trabalhar por 92,6 dias para pagar o iPhone 12 Pro (sem contar outras despesas de vida). Em comparação com o Índice do iPhone do ano passado, o resultado do Brasil piorou em 28,9 dias.

Por outro lado, os altos salários e preços mais baixos permitem aos cidadãos suíços a oportunidade de comprar o aparelho iPhone mais rápido do mundo, em apenas 4,4 dias úteis. Nos EUA, um assalariado médio pode pagar pelo iPhone 12 Pro após 6,1 dias úteis. E em Portugal é preciso trabalhar 26 dias comprar o novo iPhone.

A segunda pior pontuação, entre os países onde o preço do iPhone 12 Pro já é conhecido, foi observada entre os ucranianos e filipinos. Um cidadão médio teria que reservar entre 91,2 e 88,2 dias úteis de salário para comprar um novo iPhone.

Metodologia e fontes

O preço do iPhone 2020 foi calculado com base nos preços do 12 Pro anunciados publicamente em sites locais da Apple ou de vendedores autorizados. Os salários médios vêm das páginas de órgãos oficiais ou de escritório de estatística dos países – e são válidos para a data de publicação dos preços do iPhone nos respectivos países.

Os salários líquidos foram obtidos usando calculadoras de salários locais. Já os salários mensais foram divididos por 21 – o número médio de dias de trabalho em um mês. Em países onde os escritórios de estatística usam salários semanais, a equipe do Picodi.com dividiu o salário por 5.