Black Friday e Cyber Monday: o que esperar das promoções de 2020

Da Redação

Do 33Giga



09/11/2020 | 14:48



Analistas da CyberMonday.Global examinaram as estatísticas dos últimos anos em relação às vendas mundiais — Black Friday e Cyber Monday — e prepararam uma previsão para 2020. Com o estudo, alguns números e informações chamaram a atenção:

– 10,5% das vendas de todo o ano acontecem no Brasil durante a semana de Black Friday e Cyber ??Monday;

– 77% dos brasileiros que participaram das vendas ficaram satisfeitos;

– As reclamações dos consumidores geralmente mencionam descontos muito baixos e falta de produtos atraentes;

– Situações pandêmicas e instáveis no mercado de trabalho podem esfriar o interesse de alguns compradores.

Veja, a seguir, os detalhes do estudo por meio de infográficos. Para ler a pesquisa toda, clique neste link.

Com a ajuda da Google Trends, a CyberMonday.Global aferiu a popularidade atual das vendas da Black Friday e Cyber Monday, ao redor do mundo e no Brasil.

Nos últimos 10 anos, o interesse nas vendas da Black Friday aumentou constantemente. Em comparação com a Black Friday, a participação na Cyber Monday diminuiu nos últimos 2 anos, provavelmente porque o período da Black Friday ficou confuso — não sendo limitada mais a sexta-feira.

Os dados do Brasil mostram que o pico de interesse da Black Friday foi maior em 2019, já na Cyber Monday estes números foram menores. Embora 2019 não tenha sido o melhor ano em relação às atividades dos usuários na Internet, ambos os eventos recebem a atenção dos brasileiros. Infelizmente, a situação pandêmica e instável no mercado de trabalho e da economia pode diminuir o interesse de alguns consumidores.

Os dados internos da plataforma CyberMonday.Global indicam que, no Brasil, o número de transações em 2019 no principal dia das vendas da Black Friday foi 940% superior à média anual. Enquanto, durante a Cyber Monday, a atividade dos compradores foi 161% superior à média anual.

Tendo em mente que às vezes as vendas da Black Friday começam na segunda-feira, foi verificado como elas acontecem no dia a dia. A maior atividade foi observada na sexta-feira — 27,1% das transações feitas entre 25 de novembro e 2 de dezembro foram realizadas neste dia. O domingo após o fim de semana da Black Friday teve o menor número de vendas durante o período analisado. No total, 10,5% de todas as vendas anuais ocorreram durante os 8 dias de vendas.

A CyberMonday.Global perguntou a opinião de 19 mil usuários de vários países a respeito das vendas de novembro. No Brasil, 34% dos usuários que participaram da pesquisa responderam que ficaram satisfeitos com as vendas, enquanto 43% estavam meio satisfeitos. O número de brasileiros insatisfeitos foi de 23% (18% meio insatisfeito, 5% insatisfeito), no entanto, esta proporção não foi mais alta no mundo. Os mais descontentes em relação à Black Friday e Cyber Monday são os sul-africanos, argentinos e ucranianos.

O que mais desagradou os compradores? Entre os consumidores que avaliaram as vendas negativamente, 59% disseram que não houve produtos atraentes à venda. Enquanto, 53% não encontraram os produtos que queriam comprar, outros 35% admitiram que os produtos à venda foram vendidos rápido demais. As longas filas e o carregamento lento nos sites foram um problema relativamente pequeno para os consumidores (18% e 17%, respectivamente).

As estatísticas das pesquisas no Google podem dizer muito sobre os compradores brasileiros. A Black Friday e Cyber Monday são normalmente associadas com a venda de eletrônicos. No entanto, o comprador brasileiro está de olho nas celebrações de final de ano, e busca principalmente, presentear parentes e amigos. Durante as vendas de novembro, a procura por presentes aumentou 42% em comparação com a média anual. Uma tendência semelhante foi observada na República Tcheca, Eslováquia, Suíça, Hungria, Alemanha, Itália e Portugal.

A segunda categoria que mais cresceu em popularidade foi justamente dos eletrônicos (aumento de 32%), os brinquedos ficaram em terceiro lugar (29%), enquanto a procura por joias teve um aumento de 24%.

A pesquisa realizada entre os cidadãos de 44 países mostram que os brasileiros gastam bastante: em torno de R$1.009 (cerca de US$188). Os consumidores da Grécia e Colômbia gastam uma quantia semelhante, US$191 e US$183, respectivamente.

Os compradores que planejam gastar as maiores quantias são dos EUA (US$476), Suíça (US$454), e o Reino Unido (US$430). Enquanto, os paquistaneses e nigerianos gastarão o mínimo — US$76 e US$62.

Metodologia

Todos os dados estatísticos vêm do Google Trends, Google Keyword Planner, e Picodi.com, uma plataforma global de descontos em operação desde 2010, que criou CyberMonday.Global, um site dedicado às vendas da Cyber Monday. A pesquisa realizada em setembro de 2020 entre 19 mil usuários de 44 países também foi usada neste relatório. Para a conversão de moeda, usamos a taxa de câmbio média do Google Finance.