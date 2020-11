EC São Bernardo decide título da A-3 em casa

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



09/11/2020 | 13:42



O EC São Bernardo conheceu há pouco, nesta segunda-feira (9), os horários e datas das partidas que definirão o campeão da Série A-3 do Campeonato Paulista. Por ter melhor campanha do que o rival Velo Clube, o Cachorrão faz o segundo e decisivo confronto em casa, segunda-feira (16), às 15h, no Estádio 1° de Maio. Já a partida de ida será na sexta (13), às 17h, em Rio Claro. As definições ocorreram em reunião por videoconferência entre dirigentes dos clubes e representantes da FPF (Federação Paulista de Futebol).

Ambas as equipes já consolidaram a promoção para a Série A-2 estadual. Nas semifinais, o time do Grande ABC despachou o Comercial, de Ribeirão Preto, enquanto o Velo Clube eliminou o Noroeste, de Bauru. Desta maneira, a A-2 de 2021 (que deverá começar em fevereiro) terá três times da região: além do EC São Bernardo, jogarão São Bernardo FC e Água Santa.