Pabllo Vittar ganha prêmio de 'Melhor Artista Brasileiro' na MTV europeia

09/11/2020 | 13:38



Pabllo Vittar recebeu, da MTV europeia, o prêmio de "Melhor Artista Brasileiro". A cantora está prestes a lançar a versão "deluxe" do álbum 111. Este é o segundo ano consecutivo que ela conquista o título. Há um ano, algumas horas antes de ser a primeira cantora drag queen no mundo a levar o troféu, Pabllo também foi a primeira brasileira a "performar" ao vivo no "red carpet" do evento, realizado em Sevilha, na Espanha.

"O sentimento que sinto agora é de gratidão, pois 2020 está sendo um ano muito difícil para todos nós e o que me dá forças é o amor que recebo da minha família e dos meus fãs todos os dias. Eles fazem a diferença e me dão a certeza que estou no caminho certo", afirmou.

A cantora também fez um agradecimento para quem contribuiu com a premiação. "Muito obrigada pelos mutirões feitos para que a gente ganhasse novamente esse prêmio, muito obrigada a toda minha equipe. O EMA 2020 é nosso!", ressaltou Pabllo Vittar. O álbum 111 terá o single Tímida, lançado em colaboração com Thalía.