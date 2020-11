Ana Maria Braga traz boneco de Louro José ao estúdio e revela ter sonhado com Tom Veiga: - Ele foi muito bem recebido lá

09/11/2020 | 13:10



Para Ana Maria Braga, a perda de Tom Veiga está sendo bem difícil. A apresentadora do Mais Você, que não quer falar sobre o futuro do programa sem Louro José, revelou na manhã dessa segunda-feira, dia 8, que sonhou com o amigo. Primeiro, ela explicou que quis trazer o boneco para ficar com ela hoje e, só com isso, sentia que estava ao lado de Tom. Depois, contou:

- Eu sonhei com o Tom e, segundo o meu sonho, ele foi muito bem recebido lá. E que ele tem um amor muito grande por esse papagaio. E pensar que tudo isso começou, essa ideia, de ter um menino desse jeito, começou em um dia de chuva na avenida Rebouças aqui em São Paulo, quando eu fiz um rascunho desse que seria o meu filho. Por isso que eu chamo ele de meu filho. (...) Vários artistas tentaram fazer com que o Louro tivesse aquela voz e depois de vários testes, o Tom caiu como uma luva, apesar de ele não querer muito, como ele já disse também, que ele morria de vergonha.

Em seguida, disse:

- Na verdade eu perdi o meu grande amigo, Tom Veiga. Esse boneco é um personagem porque assim é a ficção no mundo, a gente vive com grandes personagens de ficção, que fazem parte da nossa fantasia, de infância, de criança.

Homenagem póstuma

No último domingo, dia 8, Alissa Veiga, filha de Tom Veiga, fez uma homenagem ao pai uma semana após a morte dele. Por meio de seu Twitter, ela compartilhou um vídeo em que aparece soltando balões de seu aniversário - a garota completou 15 anos de idade no dia que seu pai morreu.

No texto, escreveu o seguinte:

Hoje foi um dia bem especial. Hoje fez uma semana que meu pai se foi (encontraram ele no dia 1º, mas ninguém mais conseguia falar com ele no dia 31 de tardezinha pra noite, então nós consideramos dia 31). A mãe da minha melhor amiga teve uma ideia de soltar os balões (os balões que eu estava no dia do meu aniversário) com uma cartinha para o meu pai (para me despedir dele, já que eu não consegui ir no enterro) e outra para Deus, para agradecer e pedir por dias melhores. Foi lindo e me fez sentir mais leve. Agora eu tenho certeza de que ele sabe tudo o que eu sinto. Consegui agradecer por tudo e etc.

Por fim, fez agradecimentos:

Queria agradecer também por todas as mensagens que eu tenho recebido ao longo dessa semana. É lindo esse carinho que vocês têm pelo meu pai e pela minha família! Obrigada.