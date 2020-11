Namorada de Whindersson Nunes responde perguntas dos seguidores e revela seu maior sonho: Ter filhos, casar

09/11/2020 | 13:10



O novo namoro de Whindersson Nunes continua agitando a web! No último domingo, dia 8, Maria Lina Deggan, a namorada do artista, usou o Stories do Instagram para conversar um pouco com os seguidores e acabou contando um pouco mais de si. Inicialmente, ela postou uma mensagem em um fundo preto com gifs de coração, na qual agradecia aos fãs pelo carinho:

Muito bonito da parte de vocês me mandarem várias mensagens de amor e carinho. Leio todas e me sinto muito querida, obrigada

.

Em seguida, através de uma caixa de perguntas da ferramenta, ela passou a responder algumas curiosidades sobre sua vida pessoal como, por exemplo, seu ramo profissional. Apesar de informar em sua bio que é Engenheira Civil, Maria revelou que não concluiu o curso, e que atua no ramo de concessionárias há cerca de três anos, além te de já ter trabalhado como babá:

Trabalhei [como babá] por um tempo da minha vida, hoje em dia não sou mais. Mas ainda sou presente na vida do Davi [criança da qual cuidou], sou muito apegada a ele e à família maravilhosa dele. Eu comecei a trabalhar em concessionárias faz uns três anos e nunca mais saí do ramo? Nunca atuei na engenharia, só cursei e ainda não concluí.

Além disso, ao ser questionada por um seguidor, a moça respondeu que nunca colocou silicone nem realizou qualquer cirurgia de fins estéticos, e que realizou poucos procedimentos em seu corpo:

Eu fiz preenchimento de lábios, bigode chinês e olheiras.

A moça ainda falou sobre o que mais gosta de fazer, e revelou aos seguidores quais são seus maiores sonhos:

Eu amo ficar com minha família e amigos? amo ficar com meu batata e agora estou gostando de viajar. [Meu maior sonho é] ter filhos, casar e ser 100% realizada profissionalmente.