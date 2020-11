SP anuncia chegada das primeiras doses da Coronavac e início das obras da fábrica do Butantan

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



09/11/2020 | 12:52



Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta segunda-feira (9), nas instalações do Instituto Butantan, o governador João Doria (PSDB), anunciou que no dia 20 de novembro chegam as primeiras doses da Coronavac ao Brasil, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. “Nós já tínhamos comentado isso anteriormente, mas agora é oficial porque as autoridades sanitárias chinesas deram autorização para a importação”, explicou o governador.

Neste primeiro lote serão 120 mil vacinas e a expectativa é que até 30 de dezembro chegue ao País o total de 6 milhões de doses, além de insumos para a produção de outras 40 milhões. “Será o primeiro País do continente americano a receber doses do imunizante”, afirmou. Doria explicou ainda que mesmo com a chegada do imunizante, será necessário aguardar a autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para aplicação na população. Expectativa do governo paulista é que assim que houver a liberação as vacinas sejam aplicadas na população de São Paulo e posteriormente distribuída para todo o País.

Além disso, Doria também anunciou o início das obras da fábrica para produção das vacinas contra Covid-19 no instituto Butantan. “É um dia histórico para São Paulo e para o Brasil. É um passo fundamental que consolida o Instituto Butantan e o Brasil na corrida contra o coronavírus”, afirmou.

As obras tiveram início no último dia 2 e estão sendo realizadas em um prédio já existente no Instituto Butantan que passa por adaptações para instalação da fábrica, que terá 10.000 m² e capacidade de produzir 100 milhões de doses por ano. A previsão é que a construção das instalações terá duração de 10 meses e o local esteja pronto em setembro de 2021.

O investimento será e R$ 140 milhões para construção será feito por 24 empresas do setor privado, nacionais e multinacionais, por meio de parceria público-privada. Segundo Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, o projeto teve o cuidado de prever que assim que a demanda da vacina diminuir, o local facilmente se adapta para produção de outros imunizantes.