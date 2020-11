Solteira há um mês, Andressa Suita dá a entender que se mudará para São Paulo

09/11/2020 | 12:10



O anúncio de separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita está completando um mês nesta segunda-feira, dia 9, e, desde então, muita coisa aconteceu! O cantor deixou a mansão que morava com a ex-esposa e os filhos e, atualmente, está morando em um apartamento de luxo em Goiânia.

Além disso, vale dizer que assim que o término foi divulgado, a modelo revelou muita surpresa, afirmando que não esperava a separação. De qualquer forma, Andressa vem deixando claro que está dando a volta por cima e, no último domingo, dia 8, deu a entender que se mudará para São Paulo em uma conversa publicada por um amigo no Instagram.

Mãe de Samuel e Gabriel, ambos de seu relacionamento com Gusttavo, Andressa esteve na capital paulista para um trabalho e, filmada pelo personal stylist Aderbal Freire, levantou suposições sobre uma possível mudança.

- Vai ficar em São Paulo?, perguntou o amigo.

- Vou, por dois dias sou paulista, brincou a modelo, que recentemente deixou as madeixas loiras ao surgir morena nas redes sociais.

- Vai ficar pra sempre? Quer trocar Goiás por São Paulo?, quis saber ele.

- Calma, calma, daqui a pouco. Daqui a pouco venho para perto de você, declarou Andressa.

Segundo o jornal Extra, tanto Andressa como Gusttavo estão atualmente mantendo a vida pessoal privada para focar no trabalho. Enquanto a modelo se engaja com publicidade, o cantor está focando na carreira musical ao apostar em novos singles. Inclusive, muitos fãs perceberam que Gusttavo adotou um estilo diferente desde que a separação foi anunciada, visto que está usando um vestuário menos exótico e evitando bebidas durante as lives. Além disso, algumas pessoas também apontaram que ele estaria mais magro.