09/11/2020 | 10:14



O McDonald's divulgou nesta segunda-feira, 9, que teve lucro líquido de US$ 1,76 bilhão no terceiro trimestre de 2020, equivalente a US$ 2,35 por ação. No mesmo período do ano passado, o lucro da rede de fast food americana foi de US$ 1,6 bilhão.

Com ajustes, o ganho por ação entre julho e setembro foi de US$ 2,22, bem acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,91.

Já a receita do McDonald's somou US$ 5,4 bilhões no último trimestre, em linha com o consenso da FactSet.

*Com informações da Dow Jones Newswires