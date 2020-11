PF faz operação contra fraude no auxílio emergencial com desdobramento em São Bernardo

Da Redação



09/11/2020 | 09:57



Agentes da Polícia Federal cumprem nesta segunda-feira (9) um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de cometer diversas fraudes ao axílio emergencial. A ação faz parte da Operação Primeira Parcela, que está sendo realizada pela PF no Tocantins, Bahia e São Paulo, com desdobramento em São Bernardo. A ação busca identificar e desarticular a atuação de um suposto grupo criminoso que cometeu irregularidades para receber valores do benefício concedido durante a pandemia pelo novo coronavírus.



Ao todo, são cerca de 60 policiais federais cumprindo 10 mandados de busca - um deles no Grande ABC - e apreensão, além de quatro ordens de prisão. A PF informou que chegou aos suspeitos após o cruzamento de dados. Os criminosos utilizavam dados de terceiros para solicitar o benefício concedido pelo Governo Federal aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados durante a pandemia de Covid-19.

As investigações contabilizam os prejuízos causados pela quadrilha aos cofres púlbicos e, nesta primeira fase, giram em torno de R$ 350 mil só em São Paulo. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de estelionato, constituição de organização criminosa e lavagem de dinheiro, entre outros.