Santos vacila e cede empate ao Red Bull Bragantino com gol no último lance

08/11/2020 | 20:54



O Santos esteve muito perto de conseguir neste domingo uma importante vitória fora de casa sobre o Red Bull Bragantino e, consequentemente, se aproximar dos líderes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Um gol sofrido já aos 50 minutos do segundo tempo, porém, decretou o empate por 1 a 1 e manteve o time alvinegro fora da zona de classificação a Copa Libertadores.

Com gols de Soteldo e Léo Ortiz, ambos na etapa complementar, as duas equipes ficaram na igualdade no placar, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), neste domingo, em duelo válido pela 20.ª rodada. O resultado no apagar das luzes acabou fazendo justiça ao melhor desempenho da equipe mandante na partida.

O empate deixa o Santos na sétima colocação com 31 pontos, a cinco de distância do líder Internacional. Já o Red Bull Bragantino ganha um gás na luta contra o rebaixamento e respira fora da zona da degola, na 16.ª posição com 20 pontos.

O Santos volta a campo justamente contra o Internacional, no próximo sábado, às 16h30, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. Já o próximo compromisso do Red Bull Bragantino será diante do Botafogo, às 20 horas da segunda-feira seguinte, dia 16, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

O JOGO - As duas equipes foram a campo com desfalques importantes, ambos por suspensão. O Red Bull Bragantino perdeu o meia Claudinho, enquanto que o Santos não contou com o atacante Marinho, ambos artilheiros dos respectivos times nesta temporada.

A principal ausência, no entanto, foi a do técnico Cuca. O treinador santista testou positivo para o novo coronavírus e, por isso, está sendo mantido em observação e isolamento social desde a manhã de sábado. Ele foi substituído pelo irmão e auxiliar Cuquinha à beira do gramado.

O primeiro tempo terminou empatado sem gols, apesar da superioridade do Red Bull Bragantino em termos de chances criadas. Foram oito finalizações, contra apenas três do Santos, nenhuma delas com real perigo para o goleiro Cleiton. João Paulo, por sua vez, viu Cuello acertar o travessão santista em um chute colocado da entrada da área e ainda precisou fazer uma grande defesa em cabeceio de Artur.

"Nosso time não entrou em campo", chegou a desabafar o zagueiro Lucas Veríssimo na saída para o intervalo, depois de uma etapa inicial em que nada deu certo para a equipe visitante.

No segundo tempo, porém, foi o Santos que conseguiu sair à frente no placar, com um gol meio esquisito aos 18 minutos do segundo tempo. Soteldo entrou na área, bateu cruzado para o meio e o zagueiro Léo Ortiz acabou mandando contra a própria rede ao tentar cortar com a mão. O árbitro chegou a apontar para a marca do pênalti, mas esperou a conclusão do lance antes de apitar. Ainda assim, deu o gol para o venezuelano.

Depois de se recuperar do baque, o Red Bull Bragantino voltou a pressionar e acabou premiado após uma segunda bola na trave, com Artur, e um gol perdido por Hurtado quase embaixo das traves. Já no último minuto dos acréscimos, o mesmo Léo Ortiz aproveitou um escanteio para subir e empatar o duelo.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 x 1 SANTOS

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan (Weverton), Léo Ortiz, Ligger e Weverson (Luan Cândido); Raul, Lucas Evangelista e Cuello (Morato); Artur (Luis Phelipe), Ytalo (Thonny Anderson) e Hurtado. Técnico: Maurício Barbieri.

SANTOS - João Paulo; Madson (Pará), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson (Sandry) e Jean Mota (Lucas Lourenço); Arthur Gomes (Lucas Braga), Soteldo (Tailson) e Kaio Jorge. Técnico: Cuquinha (auxiliar).

GOLS - Soteldo, aos 18, e Léo Ortiz, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Evangelista (Red Bull Bragantino); Jobson, Jean Mota, Sandry e Soteldo (Santos).

ÁRBITRO - Vinicius Furlan (SP).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).