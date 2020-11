Nego do Borel aparece dando dinheiro para crianças no farol e diz que atitude foi uma exceção

08/11/2020 | 18:11



Nego do Borel apareceu em suas redes sociais neste domingo, dia 8, fazendo alguns vídeos andando de carro pelas ruas do Rio de Janeiro. Em um determinado momento, o funkeiro para em um semáforo e é surpreendido por algumas crianças.

O cantor que se mostrou extremamente prestativo, trocou diversas palavras com os pequenos que acabaram pedindo dinheiro a ele, que prontamente procurou pelo carro e acabou dando, mas ele não escolheu dar algumas moedas e sim maço de dinheiro.

Não gosto de dar dinheiro no sinal, eu não dou. Porque enquanto a gente der dinheiro no sinal, mais a gente incentiva as crianças e jovens para irem para o sinal. Ir para o sinal é errado. Sou a favor do trabalho. Tem que trabalhar para correr atrás. Estudar, principalmente.

E ele não parou por ai, Nego do Borel deu uma lição para todas as pessoas que o seguem e viram a atitude dele na rede social, e disse:

Hoje sou o Nego do Borel, mas batalhei muito, não desisti dos meus sonhos. Então, não é sempre que dou dinheiro, foi mais para filmar, pra dar um conselho para vocês. Sou a favor do bem. Então, você, jovem, não vem para o sinal, vai estudar, ler livro, fazer o certo e o bem sempre.