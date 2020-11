08/11/2020 | 18:10



Morre aos 62 anos de idade o baixista do grupo de rock Mignight Oil, Bones Hillman, no dia 8 de novembro.

As informações foram publicadas pelas redes sociais da banda australiana lametando a perda de Bones que estava presente no grupo desde 1987, e de todas as gravações de discos.

Estamos de luto pela perda do nosso irmão, Bones Hilmann, que faleceu em sua casa, em Milwaukee hoje após uma batalha contra o câncer. Ele era o baixista com uma bela voz, o membro da banda com um senso de humor perverso e nosso brilhante camarada musical, dizia a legenda da publicação.