Mercedes-Benz efetiva 700 trabalhadores, segundo Sindicato

08/11/2020 | 17:35



Em plenária realizada na sede do SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC), em São Bernardo, na manhã deste sábado (7), a representação sindical na Mercedes-Benz comunicou aos trabalhadores com contrato temporário na empresa a efetivação de 600 trabalhadores que foram contratados pelo regime e de 100 aprendizes do Senai na montadora.

De acordo com informações da entidade, as efetivações são resultado da negociação entre Sindicato e a empresa. Parte destes trabalhadores já havia encerrado os contratos e outra ainda permanecia na fábrica de São Bernardo.

Além disso, o acordo negociado também garante a contratação de aproximadamente mais 250 trabalhadores com contrato de prazo determinado, a partir de janeiro de 2021, e também assegura que todos os trabalhadores horistas na fábrica que estavam com as faixas salariais congeladas, tenham a evolução retomada em dezembro deste ano.

"A luta do Sindicato é por emprego, como sempre foi. Esse Sindicato tem uma história de compromisso com a classe trabalhadora desse país. Nunca duvidem da capacidade do Sindicato, porque ele é cada um de vocês. Essa vitória é nossa”, afirmou o secretário-geral do Sindicato e CSE na Mercedes, Moisés Selerges, durante a plenária.

“Diante de um ano complicado como tem sido 2020, com muitas demissões no país e negociações complicadas, conseguimos fechar um importante acordo em abril que garantiu a estabilidade de todos os efetivos até o fim do ano. E agora para fechar o ano, temos mais uma importante conquista com a efetivação destes 700 companheiros e companheiras”, ressaltou o coordenador do CSE (Comitê Sindical de Empresa), Max Pinho.