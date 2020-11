Reinaldo Gottino, Mara Maravilha e outros famosos lamentam a morte da cantora Vanusa

08/11/2020 | 17:11



a cantora Vanusa morreu neste domingo, dia 8, com problemas de insuficiência respiratória. A artista era extremamente conhecida no meio dos famosos e também muito querida, tanto que diversos outras celebridades tiraram um tempinho para prestar uma homenagem à ela.

O que foi o caso de Reinaldo Gottino, o apresentador colocou uma foto ao lado da cantora e escreveu em suas redes sociais: Vanusa morre no dia do aniversário de Antônio Marcos, eles que formaram um dos casais mais relevantes da música na época! Vanusa morreu nesse domingo! Nossos sentimentos a família! Sempre muito respeito e carinho por essa grande cantora! Me recebeu na casa dela pra uma entrevista marcante. Um abraço a todos da família. Rafa Vanucci, meu abraço!

Mara Maravilha também compartilhou uma foto com Vanusa, mas um pouquinho mais antiga! Na legenda da publicação ela escreveu: VIVA VANUSA! Quando somos realmente artista, a nossa arte, o amor ou qual seja o sentimento fica, nunca morre... VIVA VANUSA! Há o mundo sempre foi, um circo sem igual, onde todos representam o bem ou o mal, onde a farsa de um palhaço é natural... Há no palco da ilusão pintei meu coração, entreguei amor e sonhos sem saber, que o palhaço pinta o rosto pra viver... Ass: Antonio Marcos. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs dessa verdadeira artista Vanusa!

O ator Lúcio Mauro Filho não só prestou uma homenagem para Vanusa, mas também fez questão de citar todos os filhos dela e desejar muita força neste momento tão difícil de despedidas. A diva Vanusa serenou neste começo de domingo, descansando depois de uma longa batalha. Sua voz poderosa frequentou da Jovem Guarda á Soul Music, sem nunca abrir mão do romantismo. Discos como Â"VanusaÂ" de 1969, fazem parte da minha playlist da vida, com clássicos como Â"Que Você Está Fazendo Neste Lugar Tão FrioÂ". Meu carinho e sentimento aos seus queridos filhos, Aretha, Amanda e Rafael. Viva Vanusa!

Paulo Ricardo não mediu esforços e compartilhou um lindo e longo texto em homenagem a cantora. Vanusa foi uma das vozes femininas mais fortes de sua geração, e sua canção "Manhãs de Setembro" sempre teve um outro significado pra mim que nasci dia 23 deste mês tão emblemático. Seja como integrante da Jovem Guarda, na dupla com o talentoso António Marcos (de quem regravei o clássico "...E Não Vou Mais Deixar Você Tão Só", faixa que abre o meu álbum "O Amor me Escolheu"), como voz do tema de abertura do Fantástico, ou em seus inúmeros sucessos e posturas corajosas e abertamente feministas diante da vida, Vanusa é mais um grande nome da música popular que nos deixa este ano, rest in peace!

Amiga pessoal de Vanusa, Greetchen postou uma foto da amiga e disse: Minha amiga linda, Vanusa. Só quero lembrar de você assim. Você foi minha inspiração como mulher. Independente, determinada, livre e que viveu de verdade. A primeira música que eu aprendi cantar foi MANH�S DE SETEMBRO. Com certeza você está sendo recebida por Deus como você merece. Amo você. Rafa, estou aqui. Conte comigo!