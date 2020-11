Feminicídio e tentativa de feminicídio são registrados na região

Do Diário do Grande ABC



08/11/2020 | 17:14



A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher, de 42 anos, que foi encontrada morta por volta da 0h deste sábado (7), em casa, no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Ela estava com ferimentos causados por um objeto cortante. O marido da vítima é investigado. De acordo com as primeiras informações, a ocorrência foi atendida por policiais militares que foram informados pelo filho, com 20 anos, que encontrou a mãe caída no banheiro. Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), o caso foi registrado como homicídio qualificado (feminicídio) no 6º DP (Vila Mazzei) em Santo André.

TENTATIVA

Na madrugada deste domingo (8), a PM atendeu uma ocorrência de violência doméstica e tentativa de homicídio no Jardim Zaíra, em Mauá. De acordo com testemunhas, o agressor, companheiro da vítima, utilizou uma faca para golpeá-la. O suspeito, um ajudante de 24 anos, tentou fugir, mas foi detido e confessou o crime. Ele afirmou que estaria com ciúme por ter descoberto uma suposta traição, e informou que tinha a intenção de matá-la. A faca foi localizada no muro e apreendida. A mulher foi levada para o Hospital Nardini, onde está internada em estado grave. O caso foi registrado no 1º DP (Centro).