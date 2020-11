A Galícia na Paranapiacaba de 1909

Ademir Medici



São duas páginas maravilhosas da revista Vida Gallega, que Maria Palmira encontrou casualmente, quando realizava uma pesquisa familiar.

Vida Gallega se dedicava a fazer reportagens sobre imigrantes da região espanhola da Galícia por todo o mundo. No presente texto, o professor Luis Solá (enviado especial ao Brasil) focaliza a recepção muito amigável que tiveram os espanhóis no Alto da Serra.

Maria Palmira observa que a reportagem destaca os imigrantes que trabalhavam na estrada de ferro. E mais:

A viagem de São Paulo a Paranapiacaba.

O estado sanitário de São Paulo, “muito superior ao de diversas capitais europeias”.

A pintura da tela (ou cortina) do teatro de Paranapiacaba, chamado “Centro Internacional”, obra do galego Antonio Fernandez, que se transformou num grande pintor, com obras em todos os museus galegos, os quais Maria Palmira teve oportunidade de conhecer.

“Seria interessante se essa pintura ainda existisse”, comenta Maria Palmira.

Por fim, as seis fotografias da época, de uma Paranapiacaba – repetimos – de 1909. Um ensaio fotográfico que leva a assinatura de Benigno Carrera.

Nota

Memória procurará destacar as seis fotografias nas próximas edições.

Fonte: Vida Gallega: Ilustración Regional (ano I, nº 8 – agosto de 1909, páginas 22 e 23). Acervo: Biblioteca Digital de Galícia.

Diário há meio século...

Domingo, 8 de novembro de 1970 – ano 13, edição 1379

Manchete – Governo anuncia que vai combater os tóxicos

São Bernardo – A Estrada do Taboão será alargada e retificada no trecho entre as ruas Guilherme Tell e dos Alpes, no bairro Suíço.

Clubes – Aramaçan inaugura seu novo ginásio esportivo e social. Na presidência, Álvaro Nosé; diretor social, Oswaldo Tirapani.

Religiosidade – Realizada a entronização de um crucifixo na Delegacia de Polícia de Santo André. Cônego José Marcio Dias, da Catedral do Carmo, procedeu a bênção. Delegado titular: Dr. Adolfo Tiossi Bernardes.

Em 8 de novembro de...

1920 – Reúne-se o diretório político da República Velha em São Bernardo: em pauta a instrução pública na região, com a localização de escolas e nomeação de professores.

1930 – México, Suécia e Tchecoslováquia reconhecem o novo governo brasileiro.

Preso Octavio Mangabeira, ministro de Relações Exteriores do governo deposto.

Assis Brasil aceita o Ministério da Agricultura.

Presidente deposto, Washington Luiz, e presidente eleito, Júlio Prestes, sofrem o banimento do País.

1955 – Três presos fazem um buraco na primeira cela da Delegacia de Polícia de Santo André, no andar térreo, e fogem de madrugada.

1970 – Inaugurado o calçamento das ruas Beta, Delta e Ilota, na Praia Vermelha, em Eldorado, Diadema.

