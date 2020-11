Após troca de comando do BC, Ministro das Finanças da Turquia pede demissão

08/11/2020 | 16:10



O ministro das Finanças da Turquia, Berat Albayrak, de 42 anos, informou em um post no Instagram neste domingo que estava deixando o posto, citando motivos de saúde, deixando o posto vago em momento turbulento para a economia local. "Eu decidi que não poderia continuar minha tarefa como ministro, que tenho executado por cinco anos, por causa de questões de saúde", afirmou Albayrak, que é genro do presidente Recep Tayyip Erdogan.

O governo ainda não havia comentado o anúncio, informado inicialmente pelo jornal pró-governo Yeni Safak. O anúncio da saída de Albayrak ocorre um dia após Erdogan demitir o presidente do banco central da Turquia. Em decreto publicado no início do sábado, Erdogan encerrou o mandato de Murat Uysal, que liderava a instituição desde 2019, anunciando no lugar Naci Agbal, ex-ministro das Finanças. (FONTE: DOW JONES NEWSWIRES)