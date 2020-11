Zé de Abreu: 'Parabéns ao presidente Joe Biden, do real presidente do Brasil'

08/11/2020 | 15:45



O ator Zé de Abreu usou as redes sociais neste sábado, 7, para parabenizar o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. No detalhe, escreveu no Twitter que ele era o "real presidente do Brasil".

Em 2019, Zé de Abreu se autoproclamou no cargo. Na época, um vídeo em que ele aparece recebido por uma multidão em um aeroporto viralizou e virou meme.

Em tom de brincadeira, o ator marcou o perfil oficial de Biden na publicação. Até o fechamento desta matéria, Jair Bolsonaro ainda não havia se pronunciado a respeito do resultado das urnas americanas.

"Parabéns ao presidente Joe Biden, do real presidente do Brasil, José de Abreu!", escreveu ele, em inglês.

Na sequência, a publicação do ator foi respondida por um perfil fake do democrata americano, intitulado 'Joe Binden', com um erro proposital no sobrenome do novo presidente dos Estados Unidos.