Felipe Titto está afastado do Dança dos Famosos

08/11/2020 | 15:10



Nas últimas semanas, Felipe Titto acabou tomando o maior susto. Mesmo mantendo uma vida super saudável com uma ótima alimentação e exercícios físicos, o ator revelou que acabou testando positivo para o novo coronavírus, mas achou que teria os sintomas fracos caso um dia tivesse contato com a doença.

- Eu sempre levei essa história do corona de uma forma muito leve. Em momento nenhum fui desrespeitoso, eu entendo o nível da doença e o quão nociva ela é, e o tanto de estrago assintomático. E não foi bem assim a história. Eu descobri que estava com o Covid na segunda-feira de manhã [dia 2], na segunda a noite começaram a se manifestar alguns efeitos do vírus. Na terça e quarta-feira foram os dois piores dias. Confesso que na quarta-feira eu achei que não fosse resistir.

O ator que está presente no quadro Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão, comentou que o apresentador, Fausto Silva, vai dar mais informações sobre esse problema todo.

- Fausto deve dar mais informações de como a gente vai seguir com essa história

E com tantos sintomas, dores e mesmo com o pulmão não sendo comprometido, Titto acabou pensando que não aguentaria e iria morrer.

- Chegou um determinado momento, em que eu me arrastei dois dias em casa, na cama, praticamente o tempo todo, nem saia do quarto. Fiquei um dia inteiro em jejum, não conseguia comer nada e no final desse último dia, na quarta-feira, eu achei que fosse morrer de verdade. Eu falei: 'se eu fechar os olhos pra dormir, eu acho que não acordo mais pela dor que estou. Pensei que se eu fechasse o olho pra dormir o meu cérebro ia colapsar, ia ter um colapso pelo excesso de dor que eu tava sentindo.

O ator já segue isolado e esperando dar o tempo necessário para fazer novos exames e negativar tudo. Felipe Titto só revolveu expor a sua experiência para alertar as pessoas de que a doença não escolhe tipo físico e muito menos racial.

- Eu só tô passando pra alertar vocês que da mesma forma que eu levei de um jeito leve, talvez essa doença exija e mereça um pouco mais de respeito. Não levem de uma forma tão leve porque ela não é tão leve. Ela não escolhe o cara forte, o magro, o gordo, o preto, o branco... não existe. Não tem regra de como o seu corpo vai reagir. É uma novidade até pros médicos, infectologistas todos.

