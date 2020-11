08/11/2020 | 14:11



Bruno Cabrerizo assumiu seu namoro com Carol Castro em novembro de 2019. Em meio à pandemia, o casal resolveu matar as saudades no último sábado, dia 7.

O ator compartilhou uma sequência de fotos ao lado da atriz em seu Instagram. Na legenda, Bruno escreveu:

Matando as saudades da minha mina gata, maravilhosa! Minha mina ela, sabiam?

Explosão de amor que fala, né?, comentou Carol Castro.