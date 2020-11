Aline Lima, filha de Chitãozinho, deixa maternidade com a filha, Sophia

08/11/2020 | 14:10



No dia 4 de novembro de 2020, Aline Lima, filha de Chitãozinho, deu à luz Sophia. Após o parto, a cantora compartilhou algumas fotos nos Stories do Instagram. No clique, Aline fez uma brincadeira enquanto amamentava a filha e tomava um achocolatado: Tem coisas que não mudam...

Três dias após o nascimento da filha, Aline saiu da maternidade e mostrou o lookinho de Sophia para ir para a casa. Momento especial de hoje! Nossa pequena pronta pra ir pra casa! Quanta fofura!

Lima também compartilhou fotos no carro, enquanto estava a caminho de casa. A bebê ficou na cadeirinha no banco de trás ao lado de Adenair Lima, a mãe de Aline.

Ao chegar em casa, Aline Lima aproveitou para agradecer os seguidores pelas mensagens de carinho: - Eu não podia deixar de agradecer tanta mensagem de carinho com a gente. Eu tô muito feliz, tá tudo bem. Eu vou tentar um tempinho para contar como têm sido para vocês.