Alok é eleito o 5º melhor DJ do mundo

08/11/2020 | 13:56



Alok é o único brasileiro e sul-americano entre os cinco melhores DJs do mundo no ranking da revista inglesa DJ Mag, divulgado neste sábado, 7.

Aos 29 anos de idade, o goiano estreou na disputa em 2015 no 44º lugar. Nos anos seguintes, pulou para 25º, 19º, 13º respectivamente. Até que, em 2019, chegou a 11ª posição e agora, em 2020, na marca histórica de 5º melhor DJ do planeta.

"Me sinto extremamente honrado em ecoar o nome do nosso País com essa conquista. Ao longo do tempo aprendi que não só nosso trabalho, mas nossas reais intenções nos levam adiante. A contribuição de pessoas a minha volta é essencial e saber reconhecer o esforço de cada um para cada conquista é necessário", afirmou Alok.

O DJ fez questão de agradecer aos fãs pela conquista: "Reconheço os esforços diários de todos vocês. Essa conquista me enche de amor por todo o caminho percorrido".

O músico é também o primeiro brasileiro a figurar no top 100 global do aplicativo de streaming Spotify. Além disso, acaba de lançar seu novo single Alive e prepara seu especial de final de ano marcado para o dia 5 de dezembro, com transmissão ao vivo em seu canal do YouTube.

Assista ao vídeo: