Carol Dias faz homenagem para o primeiro mês de vida de sua filha com Kaká

08/11/2020 | 12:10



Para celebrar o primeiro mês de vida de Esther, sua filha com o jogador Kaká, a modelo Carol Dias fez uma série de postagem em seu Instagram Stories, mostrando pela primeira vez o rostinho da bebê:

� dia de festa no meu coração, escreveu ela antes de apresentar as fotos e se declarou:

Você veio do céu para o meu colo e a minha vontade é que você fique sempre nele. Pra você eu guardei o melhor de mim.

Ela ainda mostrou os irmãos mais velhos de Esther com a pequena. Luca, de 12 anos de idade, e Isabella, de nove anos, são filhos do primeiro casamento de Kaká, com Caroline Celico. No feed, ela também fez um texto para homenagear a pequena:

1 meÌ?s que ela me transforma. 1 meÌ?s que eu me doou por inteira e sem medida. 1 meÌ?s que ela ressignifica a minha vida. 1 meÌ?s que eu choro de alegria quando amamento e quando olho pra ela. 1 meÌ?s que Deus realizou o meu maior sonho e nos deu de presente essa minha rainha! Obrigada por existir, eu te amo infinito e até a eternidade, minha filha!