Líder no Senado se diz 'surpreso' com apoio de Bolsonaro a candidata no Recife

08/11/2020 | 11:54



O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), disse há pouco no Twitter que ficou "surpreso" com o apoio do presidente Jair Bolsonaro à candidata Delegada Patrícia (Podemos) para a prefeitura do Recife. O presidente declarou o apoio a ela em live realizada na noite deste sábado (7).

Já Bezerra apoia Mendonça Filho (DEM), ex-ministro da Educação no governo de Michel Temer, e amigo próximo do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

"Com surpresa, tomei conhecimento da decisão do presidente Jair Bolsonaro de apoiar a candidatura do Podemos à Prefeitura do Recife, a despeito da posição de neutralidade anteriormente assumida visando o equilíbrio no campo de oposição", afirmou Bezerra na rede social.

"Após comunicar o próprio presidente, reafirmo o meu compromisso com Mendonça Filho, que possui capacidade de gestão, habilidade política e espírito público para liderar um novo ciclo político no Recife, além de estar alinhado com a agenda de retomada do crescimento do País", completou o senador.

A despeito dos apoios declarados de Fernando Bezerra e Jair Bolsonaro, dois candidatos da esquerda lideram a corrida pela prefeitura do Recife. Segundo a mais recente pesquisa Datafolha, o deputado federal João Campos, do PSB, tem 31% das intenções de voto, e Marília Arraes, do PT, 21%. Delegada Patrícia aparece com 14%, em quarto lugar, atrás justamente de Mendonça Filho, com 16%.