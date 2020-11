Kane define vitória com seu 150° gol no Inglês e coloca o Tottenham na liderança

08/11/2020 | 11:37



O Tottenham de José Mourinho está na liderança provisória do Campeonato Inglês. Graças ao 150° gol do artilheiro Harry Lane na competição, sua equipe venceu o West Bromwich, por 1 a 0, fora de casa, chegando aos 17 pontos.

Kane não se cansa de decidir jogos para o Tottenham. O artilheiro que todo ano é cobiçado por muitas equipes, sente-se muito bem com a camisa da equipe.

Neste domingo, ele mostrou faro de gol e bom posicionamento para escorar o cruzamento de Doherty e superar o goleiro Johnstone. O gol da importante vitória saiu quando restavam apenas três minutos para o fim do tempo normal.

Foi um jogo bastante complicado dos comandados de José Mourinho. O Tottenham não se portou bem na casa do West Bromwich e acabou premiado pelo gol isolado de Kane numa partida na qual não merecia o triunfo.

Diante de um rival bem postado defensivamente, o Tottenham quase não ameaçou o gol de Johnstone. Esbarrava no paredão defensivo, mas contou com a indecisão do goleiro no lance do gol para sair com os três pontos.

Doherty cruzou da direita para o meio da área, Johnstone saiu mas nem chegou na bola e acabou vendo Kane cabecear para suas redes.

O Tottenham chega aos 17 pontos e assume a ponta da tabela provisoriamente. No complemento da rodada ainda pode ser ultrapassado por Liecester e Liverpool, mas mesmo jogando feio, está na luta pelo título neste começo de temporada.