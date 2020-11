Bruno Soares e Pavic desperdiçam chances e perdem a final do Masters de Paris

08/11/2020 | 10:39



Bruno Soares e Mate Pavic ficaram bem perto do título do Masters de Paris. Ao lado do croata, o brasileiro acabou levando a virada numa partida que teve tudo para ganhar por 2 a 0. Desperdiçou chances de fechar o jogo e acabou caindo diante do canadense Felix Auger-Aliassime e do polonês Hubert Hurkaczna na decisão, por 2 a 1, parciais de 6/7/ (3), 7/6 (7) e 10/2.

Soares e Matic buscavam a segunda conquista juntos. Eles foram campeões do US Open e vice em Roland Garros. A terceira final da dupla foi bastante disputada, mas após ganharem o primeiro set por 7/6 e ter 6/3 no tie-braker do segundo, depois 7/6, não conseguiram ter calma para fechar a decisão e foram superados pelos algozes do também brasileiro Marcelo Melo, na semifinal.

Foi a 13ª final de um torneio Masters 1000 da carreira de Bruno Soares e a nona derrota. Ele consegue ir bem nas competições, mas vem falhando no jogo decisivo.

O primeiro set da decisão foi bastante equilibrado e apenas fechado no tie-braker. A dupla do brasileiro abriu logo 3 a 0, com uma quebra de serviço. Depois subiu para 5 a 2. Os oponentes perderam o saque pela terceira vez e a parcial acabou em 7/3.

Soares e Matic iniciaram o segundo set com confirmação do saque e possibilidade de quebra no game seguinte. Mas desperdiçaram o break point. As duplas foram alternando o ponto até o nono game. Com 5 a 4 de vantagem, eles pressionaram o saque, mas não conseguiram a quebra. Queriam repetir a dose no 6/5 e novamente os rivais foram bem. 6/6 e a decisão outra vez seria no tie-braker.

Abriram logo 4 a 1 com uma quebra. Chegaram a 6 a 3 e desperdiçaram as três chances de fechar a partida, igualando a parcial em 6/6. Abriram 7/6 e tiveram nova oportunidade de conquista, mas levaram a virada e perderam o set por 9/7.

A decisão do título foi para o super tie-braker e desta vez quem iniciou bem foram Aliassime e Hurkaczna, com 3 a 1. Depois abriram 8 a 2. A perda do segundo set abalou a dupla do brasileiro. Eles acabaram entregues na parcial, fechada por 10 a 2 sem nenhuma reação.