Giovanna Lancellotti desconversa sobre suposto affair com Neymar: - A gente é amigo

08/11/2020 | 10:10



Em outubro de 2020, Neymar afirmou em um vídeo com Matheus Mazzafera que já tinha ficado com a atriz Giovanna Lancellotti. Na ocasião, o jogador disse que os dois tiveram algo, mas hoje em dia são apenas amigos, e ainda mencionou que ela ficaria brava com sua afirmação. E agora, parece que realmente ela não gosta mesmo de falar desse assunto!

Ao participar de mais um vídeo no canal de Giovanna Ewbank, que está de licença maternidade, Lancellotti respondeu perguntas sobre ela mesma que mais surgem no Google. E é claro que o nome de Neymar apareceu entre elas. O questionamento era se o atleta sofreu pela atriz:

- Essa pergunta não deveria ser feita para mim né, mas essa pergunta está na busca do Google por conta de um vídeo que viralizou por causa de uma brincadeira, e é uma pessoa que eu tenho muito carinho, mas a gente é amigo. - desconversou Giovanna, não negando mas também não confirmando se eles já tiveram uma amizade colorida.

A artista ainda afirmou que está solteira desde que terminou o relacionamento com Luca Gian Ewbank, irmão de Giovanna Ewbank:

- Na verdade estou namorando comigo, namorando com o meu trabalho. Faz quase três anos que eu tô solteira. Mas estou muito feliz.