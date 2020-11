Cantora Vanusa morre em Santos, aos 73 anos de idade

08/11/2020 | 10:10



A cantora Vanusa morreu na manhã desse domingo, dia 8, aos 73 anos de idade. Ela estava morando em uma casa de repouso em Santos há mais de dois anos, e sofria de uma doença cognitiva. Em outubro, o filho de Vanusa, Rafael Vanucci, deu detalhes do estado de saúde da mãe, após ela receber alta do hospital depois de uma crise de pneumonia:

- Ela tem uma doença cognitiva, uma demência, que as pessoas conhecem como Alzheimer. A da minha mãe é um pouco mais forte e mais grave, mas é parecida com Alzheimer. O estágio da doença é muito avançado, e eu, junto com os médicos, decidi que a clínica que ela já estava seria o melhor lugar para ela ficar. O grande problema de quem tem demência é que a pessoa se alimenta errado, a comida acaba indo para o pulmão e causa a pneumonia.

Segundo informações da Rede Globo, a causa da morte foi insuficiência respiratória. Um enfermeiro da clínica percebeu, por volta das cinco horas da manhã, que a cantora estava sem os batimentos cardíacos. Os funcionários do local ainda informaram ao veículo que ela recebeu a visita da filha mais velha, Amanda, na tarde do último sábado, dia 7, e que Vanusa cantou, brincou, riu e se alimentou bem.

Em toda sua carreira de sucesso, Vanusa lançou 20 álbuns, com sucessos como Manhãs de setembro e Sonhos de um Palhaço.