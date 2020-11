Grande ABC soma mais cinco mortes por Covid-19

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



08/11/2020 | 08:00



O Grande ABC confirmou ontem 239 novos diagnósticos de Covid-19 e mais cinco mortes por causa da doença. No total, a região soma, desde o início da pandemia, 74.440 casos confirmados e 2.821 óbitos.

Das vítimas fatais confirmadas, a maioria era de São Bernardo, que totaliza 977 – sendo que duas foram confirmadas ontem. Eram mulheres, de 40 e 68 anos. Até o momento, 31.463 pessoas foram positivadas, de acordo com informações da Prefeitura.

Em Santo André são 653 óbitos e 20.670 casos confirmados. Ontem, foram registradas três mortes na cidade.

Em São Caetano – que registrou mais 44 casos, totalizando 4.302 – e em Ribeirão Pires – que somou mais dois resultados positivos de coronavírus com o total de 1.256 casos confirmados – não houve registros de novas mortes, ontem. Respectivamente as cidades possuem 241 e 88 vítimas fatais.

Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra não publicam atualizações sobre a Covid-19 no fim de semana. Na sexta-feira, Diadema contabilizava 9.653 casos confirmados e 474 mortes. Em Mauá, foram registrados 6.473 casos e 361 óbitos. Já, em Rio Grande são 623 moradores infectados e 27 mortes confirmadas.

Na noite de ontem, a Secretaria do Estado da Saúde informou que não foi possível fazer a extração diária dos dados de Covid-19 por problemas apresentados nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde. De acordo com a Pasta, o problema ocorre desde sexta-feira, quando o “órgão federal informou que após incidentes em páginas web estava revisando todas as camadas de segurança dos sistemas de informação do SUS, o que pode ocasionar intermitência nos sistemas e na disseminação de informações da saúde”, informou.

A equipe técnica da Secretaria afirmou que segue em contato com o MS para solução dos problemas, e logo que isso acontecer fará a extração e a divulgação. Até o último dado atualizado, em 5 de outubro, o Estado registrava 39.717 óbitos e 1.125.936 casos confirmados.